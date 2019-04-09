В Новокузнецке пройдет вечер бардовской песни

Жители Новокузнецкого района пожаловались на усыпанную ямами дорогу Жители дач и посёлков Новокузнецкого района оказались возмущены состоянием местных дорог. С...

В кузбасском ТЦ произошла массовая драка со стрельбой В междуреченском торговом центре «Район» произошла массовая драка с применением оружия. Группа...

Джессика Альба выставила на продажу свой особняк за 405 млн Американская актриса оценила свой дом в 405 млн 197 тыс рублей. Вернувшись из Лос-Анджелеса в...