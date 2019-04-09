В Новокузнецке пройдет вечер бардовской песни

27 апреля в 16.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1) состоится очередной Вечер бардовской песни в рамках долгосрочного проекта «Квартирники у Мишек».
Для любителей авторской песни выступят члены творческого объединения «Открытие» МБУК ДК «Красная горка» из Прокопьевска. Инклюзивным коллективом руководит Лариса Федичева (Никонова) – в прошлом студентка колледжа искусств, а ныне «артист с безграничными возможностями», певица, поэт, писатель.
09/04/2019
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