В Новокузнецке пройдут гарнизонные соревнования газодымозащитной службы

23 апреля 2021 года на базе 4 ПСЧ 11 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу по адресу: ул. Тульская, 33 пройдут гарнизонные соревнования на звание «Лучшее звено ГДЗС Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона» и «Лучший газодымозащитник Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона», посвященные памяти подполковника внутренней службы Федора Викторовича Чуенко.

Основная цель соревнований - проверка подготовленности газодымозащитников пожарно-спасательных частей и повышение боеготовности газодымозащитной службы Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона.

Огнеборцам предстоит показать не только свои умения на практике, но и знания в теории. В практической части соревнований участникам в составе звена ГДЗС будет необходимо преодолеть полосу препятствий, пройти лабиринт дымокамеры, максимально приближенный к условиям боевой работы, и поразить мишень подачей воды.

Теоретическая часть для пожарных не менее важна, чем практика. Знание материально-технической части дыхательного аппарата, умение правильно выполнять его техническое обслуживание не только войдут в зачет командного первенства, но и помогут определить лучшего газодымозащитника гарнизона среди участников команд, занявших призовые места.

По итогам соревнований будет определена сборная команда, которая будет защищать честь гарнизона на областных соревнованиях, проведение которых запланировано на май. Пройдут они так же, на полигоне Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона.

Открытие соревнований в 09:30. Начало забегов в 10:00.