В Новокузнецке пройдут соревнования по ликвидации последствий ДТП

18 февраля 2021 года в 10:00 на территории пожарно-спасательной части №4 по адресу: ул. Тульская, 33 пройдут гарнизонные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Участникам состязаний предстоит продемонстрировать свои знания по оказанию первой медицинской помощи и ответить на вопросы о правилах работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом на первой, теоретической части соревнований. На практическом этапе будет инсценировано ДТП, в котором сотрудникам пожарно-спасательных подразделений предстоит спасти пострадавших, используя практически весь арсенал спасательного оборудования и оказать первую доврачебную помощь.

Соревнования - это не только способ выявить лучших, но и еще одна возможность отработать профессиональные навыки, которые специалисты спасательных служб применяют в своей практике ежедневно.

Так же гарнизонные соревнования являются отборочным этапом перед областными, в которых примут участие лучшие спортсмены отряда.

Начало соревнований: в 10:00 – построение, в 11:00 – начало забегов.