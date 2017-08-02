В Новокузнецке рабочий погиб от удара током

Во время крановых работ на станции Новокузнецк-Сортировочная слесарь-ремонтник случайно задер головой контактную линию и погиб от полученного удара током.
Инцидент поизошел 21 июля. По данному факту проводится расследование.
03/08/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Как предварительно установлено в ходе проводимой по данному факту проверки, ДТП произошло накануне...
|
В среду, 02 августа 2017 года, в 13:32 поступило сообщение о пожаре в комбайне в поселке...
|
В Мысках 10 многодетных семей получили овец в рамках областной программы социальной поддержки...
|
В южной столице до конца 2017 года откроют специальную территорию площадью 21.1 га на базе...