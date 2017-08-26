В Новокузнецке разыскивают очевидца ДТП, в результате которого была сбита велосипедистка

29 июня 2017 года около 18:15 у дома № 13 улице Покрышкина в Центральном районе Новокузнецка автомобиль «Тойота Королла Спасио» серебристого цвета сбил велосипедиста – женщину, пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она была травмирована и впоследствии скончалась в больнице.

Установлено, что на месте происшествия находился автомобиль «Нива» темного цвета (коричневый, темно серый), водитель которого являлся очевидцем данного происшествия. У следствия возникла необходимость в допросе данного свидетеля.

Очевидцев данного ДТП и водителя автомобиля «Нивы» следственные органы УМВД России по г. Новокузнецку просят позвонить в полицию по т. 8-(3843)-574-546, 574-347, 574-502, 74-07-87, 8-951-160-89-55 или обратиться по адресу: г. Новокузнецк, пр. Энтузиастов, 1, каб.505. Анонимность гарантируется.