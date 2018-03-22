В Новокузнецке разыскивают заочно арестованную женщину

По подозрению в преступлении, сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по г. Новокузнецку разыскивается Силантьева Оксана Алексеевна, 06.02.1984 года рождения.
Заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Оксаны Силантьевой, сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-74-93-29, 57-44-38, 8-961-860-40-08. Анонимность гарантируется.
22/03/2018
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