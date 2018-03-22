В Новокузнецке разыскивают заочно арестованную женщину

Пьяный кузбассовец ворвался в школу и устроил скандал из-за парковки Неизвестный в состоянии алкогольного опьянения ворвался в школу и начал оскорблять персонал. В...

В кемеровских ночных клубах не нашли наркотиков, зато нашли малолеток Полицейские взяли с собой в рейд служебно-розыскную собаку. С её помощью помещения ночных клубов...

В Новокузнецке без вести пропавшего 57-летнего мужчину нашли мёртвым Без вести пропавший 57-летний житель Новокузнецка Алексей Сеничев найден мертвым.