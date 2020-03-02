В Новокузнецке ребенок упал в колодец

В одном из районов Новокузнецка ребенок провалился в колодец. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.



Предварительно установлено, что женщина с ребенком гуляла на улице, и увидела как сын провалился в люк. Мать вызвала полицию и МЧС. Специалисты подняли мальчика на поверхность, никаких травм он не получил.



В настоящее время люк закрыт, доступ к данному месту ограничен. В рамках проверки следователями будут установлены лица, ответственные за содержание люков, их действиям будет дана юридическая оценка.







Фото из открытых источников