В Новокузнецке ребенок упал в колодец

В одном из районов Новокузнецка ребенок провалился в колодец. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что женщина с ребенком гуляла на улице, и увидела как сын провалился в люк. Мать вызвала полицию и МЧС. Специалисты подняли мальчика на поверхность, никаких травм он не получил.
В настоящее время люк закрыт, доступ к данному месту ограничен. В рамках проверки следователями будут установлены лица, ответственные за содержание люков, их действиям будет дана юридическая оценка.
Фото из открытых источников
02/03/2020
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