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В новокузнецке росгвардейцы задержали горожанина, который избил пенсионерку

    В Новокузнецке росгвардейцы задержали 30-летнего местного жителя, который подозревается в избиении пенсионерки.

   В вечернее время группа задержания прибыла на сигнал в многоквартирный дом по улице Клименко. На адресе к росгвардейцам за помощью обратилась 72‑летняя местная жительница с ушибами и ссадинами на лице. Она рассказал, что приютила сына подруги, с которым произошел конфликт на бытовой почве. В результате злоумышленник повалил пенсионерку на пол и избил.

    Росгвардейцы вызвали на место бригаду медиков, которые госпитализировали пострадавшую. Задержанный по месту жительства заявительницы подозреваемый оказался неоднократно подвергнутый административному наказанию за мелкие хулиганства. 

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину правоохранителям.      

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/09/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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