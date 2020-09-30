В новокузнецке росгвардейцы задержали горожанина, который избил пенсионерку

В Новокузнецке росгвардейцы задержали 30-летнего местного жителя, который подозревается в избиении пенсионерки.
В вечернее время группа задержания прибыла на сигнал в многоквартирный дом по улице Клименко. На адресе к росгвардейцам за помощью обратилась 72‑летняя местная жительница с ушибами и ссадинами на лице. Она рассказал, что приютила сына подруги, с которым произошел конфликт на бытовой почве. В результате злоумышленник повалил пенсионерку на пол и избил.
Росгвардейцы вызвали на место бригаду медиков, которые госпитализировали пострадавшую. Задержанный по месту жительства заявительницы подозреваемый оказался неоднократно подвергнутый административному наказанию за мелкие хулиганства.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину правоохранителям.
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