В новокузнецке росгвардейцы задержали горожанина, который избил пенсионерку

В Новокузнецке росгвардейцы задержали 30-летнего местного жителя, который подозревается в избиении пенсионерки.

В вечернее время группа задержания прибыла на сигнал в многоквартирный дом по улице Клименко. На адресе к росгвардейцам за помощью обратилась 72‑летняя местная жительница с ушибами и ссадинами на лице. Она рассказал, что приютила сына подруги, с которым произошел конфликт на бытовой почве. В результате злоумышленник повалил пенсионерку на пол и избил.

Росгвардейцы вызвали на место бригаду медиков, которые госпитализировали пострадавшую. Задержанный по месту жительства заявительницы подозреваемый оказался неоднократно подвергнутый административному наказанию за мелкие хулиганства.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину правоохранителям.