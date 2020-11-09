Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке росгвардейцы задержали мужчину, повредившего имущество медицинского учреждения

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Новокузнецку задержали 23-летнего нетрезвого дебошира, который разбил входную дверь травмпункта.

Прибывшие на сигнал «тревога» росгвардейцы выяснили, что в медицинскую организацию обратился молодой человек с признаками алкогольного опьянения с жалобой на травмированный палец. После оказания помощи, подвыпивший пациент стал вести себя неадекватно, выражаясь грубой нецензурной бранью в адрес медперсонала. В результате проявленной агрессии дебошир повредил ногой входную дверь учреждения. Сотрудники успокоили и задержали молодого человека, которого для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам правоохранительных органов.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные учреждения региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
09/11/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Ставропольские школьники стали победителями конкурса «Большая перемена»
Финансовую поддержку получат 9 старшеклассников из нашего края. Завершился Всероссийский конкурс «...
В Уфе сквер у площади двух фонтанов получил современные фонари ишимбайского производства
В сквере возле площади двух фонтанов, расположенных за зданием Молодежного театра, появилось...
Губернатор Кузбасса поделился потрясающей историей
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на свей странице в Instagram поделился с подписчиками своей...
В Киселёвске угольщики засыпали озеро породой
Жители Киселёвска пожаловались на угольщиков, которые засыпают озеро породой. В редакцию «АиФ в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus