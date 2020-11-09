В Новокузнецке росгвардейцы задержали мужчину, повредившего имущество медицинского учреждения

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Новокузнецку задержали 23-летнего нетрезвого дебошира, который разбил входную дверь травмпункта.
Прибывшие на сигнал «тревога» росгвардейцы выяснили, что в медицинскую организацию обратился молодой человек с признаками алкогольного опьянения с жалобой на травмированный палец. После оказания помощи, подвыпивший пациент стал вести себя неадекватно, выражаясь грубой нецензурной бранью в адрес медперсонала. В результате проявленной агрессии дебошир повредил ногой входную дверь учреждения. Сотрудники успокоили и задержали молодого человека, которого для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам правоохранительных органов.
Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные учреждения региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Финансовую поддержку получат 9 старшеклассников из нашего края. Завершился Всероссийский конкурс «...
|
В сквере возле площади двух фонтанов, расположенных за зданием Молодежного театра, появилось...
|
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на свей странице в Instagram поделился с подписчиками своей...
|
Жители Киселёвска пожаловались на угольщиков, которые засыпают озеро породой. В редакцию «АиФ в...