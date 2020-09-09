В Новокузнецке росгвардейцы задержали похитителя бытовой электроники

В вечернее время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл в магазин электроники на проспекте Бардина. Сотрудник торговой точки пояснил, что в зале находится подозреваемый, который ранее похитил музыкальные колонки.

Для проверки информации росгвардейцы задержали ранее неоднократно судимого за кражи 21-летнего местного жителя. В ходе проверки камер видеонаблюдения стражи правопорядка выяснили, что несколько дней назад задержанный, спрятав товар в рюкзак, вынес похищенное мимо кассы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.