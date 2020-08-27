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В Новокузнецке росгвардейцы задержали злоумышленника, устроившего погром в парикмахерской

В дневное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение о дебошире в парикмахерской по улице Энтузиастов.

    На месте происшествия бойцы Росгвардии обнаружили разбитую стеклянную витрину и работников заведения, которые пытались успокоить посетителя. Неизвестный выражался грубой нецензурной бранью в адрес персонала салона красоты. Стражи правопорядка задержали молодого человека для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ 20-летний местный житель.

    По предварительной информации, задержанного вывел из себя отказ работника парикмахерской обслужить его вне очереди. Молодой человек ударом ноги разбил стеклянную витрину. После этого потерпевшие обратились за помощью в стражам правопорядка.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям. Сумма ущерба устанавливается.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/08/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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