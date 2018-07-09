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В Новокузнецке сложилась трудная ситуация с вывозом бытовых отходов

В некоторых районах Новокузнецка мусор не вывозится уже несколько дней. Причиной стало то, что компания "Экологические технологии" (Экотек), отвечающая за вывоз мусора, не заключила договоры с юрлицами, не проработала схему вывоза мусора и не разработала критерии бытового и строительного мусора.

Ранее вывозом мусора занимались несколько компаний.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов обратился в прокуратуру, Роспотребнадзор, Государственную жилищную инспекцию с требованием проверить компанию "Экотек".

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kuzbassnews.ru
09/07/2018
Экология
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Новокузнецк
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