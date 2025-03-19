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В Новокузнецке сотрудники ГАИ приняли участие в квесте для школы №36

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка в рамках операции Каникулы приняли участие в квесте для учеников младших классов школы №36 Новоильинского района.

Четыре команды прошли четыре станции по правилам дорожного движения и выполнили все задания.

На первой – разделили дорожные знаки по категориям и названиям. На второй – решили ребусы.

 На третьей – составляли правильные предложения по различным дорожным ситуациям.

На четвертой – называли транспортные средства, на которых ездили мультгерои, и какие нарушения они допускали.

В свою очередь, сотрудники полиции наблюдали за прохождением каждого этапа и помогали ребятам в сложных ситуациях.

 

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
19/03/2025
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