В Новокузнецке сотрудники ГАИ приняли участие в квесте для школы №36
Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка в рамках операции Каникулы приняли участие в квесте для учеников младших классов школы №36 Новоильинского района.
Четыре команды прошли четыре станции по правилам дорожного движения и выполнили все задания.
На первой – разделили дорожные знаки по категориям и названиям. На второй – решили ребусы.
На третьей – составляли правильные предложения по различным дорожным ситуациям.
На четвертой – называли транспортные средства, на которых ездили мультгерои, и какие нарушения они допускали.
В свою очередь, сотрудники полиции наблюдали за прохождением каждого этапа и помогали ребятам в сложных ситуациях.
Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области
19/03/2025