В Новокузнецке сотрудники транспортной полиции поздравили детей из "Берега Надежды" с новогодними праздниками

Угольная компания в Кузбассе выплатила 200 тысяч за смертельное ДТП Приставы Новокузнецка взыскали 200 000 рублей компенсации морального вреда с угольной компании, из-...

Одним из худших городов для проживания признан Кемерово По завершению оценивая, Кемерово занял 72 место из 75 возможных из-за услуг ЖКХ и уровня...

Кузбассовцы третий день живут без воды из-за морозов Жительница села Теплая Речка сообщила, что из-за халатности весь населенный пункт остался без...