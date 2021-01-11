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В Новокузнецке сотрудники транспортной полиции поздравили детей из "Берега Надежды" с новогодними праздниками

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России посетили подшефный социально-реабилитационный центр «Берег надежды».

Полицейские Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с Новым годом и в игровой форме напомнили о правилах безопасного поведения, в том числе на объектах железнодорожного транспорта. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, рассказывали Деду Морозу стихи, весело и дружно водили хоровод, пели любимые новогодние песни.

В завершении встречи воспитанники центра получили от транспортных полицейских сладкие подарки и сфотографировались на память с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/01/2021
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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