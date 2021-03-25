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В Новокузнецке сотрудники транспортной полиции проводят рейды по профилактике травмирования на железной дороге

В дни весенних каникул инспекторы по делам несовершеннолетних Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России совместно с работниками железнодорожного транспорта организовали профилактические рейды по предупреждению травматизма в местах, где пешеходы наиболее часто нарушают правила безопасности.

Так в нечетной горловине станции Новокузнецк местные жители проложили тропинку с улицы Верхне-Восточной на улицу Транспортную и, переходя пути в непредназначенном для этого месте, подвергают риску здоровье и жизни. Примеру взрослых следуют школьники, пользуясь этим маршрутом по дороге в школу и домой, а во время каникул - для посещения досуговых мероприятий. Несанкционированный проход перекрыт бетонными плитами, однако граждане находят способ обойти ограждения.

В ходе рейда транспортные полицейские пресекали любые попытки игнорирования правил поведения на железной дороге, нарушителей призывали задуматься о последствиях своей беспечности. Юные пешеходы получили красочные листовки и брошюры, рассказывающие о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта, а взрослым стражи правопорядка давали рекомендации по организации безопасного маршрута движения школьников до образовательных и спортивно-досуговых учреждений.

Общество
kuzbassnews.ru
25/03/2021
Общество
Новости Кузбасса

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