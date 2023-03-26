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В Новокузнецке создано экологичное производство

«Вторичные ресурсы Сибири» занялись безотходной переработкой крупногабаритных шин.

Проект реализуется АО «Сибирская горно-металлургическая компания» на площадке бывшего цементного завода, ныне промышленного парка «Технокластер» – территории опережающего развития (ТОР). Инвестиции составляют более 770 млн рублей. На месте старых разрушенных построек развернут индустриальный парк с развитой социально-бытовой инфраструктурой. Площадь цеха составляет более 4 тыс. кв. метров. Создано более 60 рабочих мест.

Завод построен по принципу использования технологии электромеханического измельчения – это самый экологически чистый способ производства, без токсичных выбросов в атмосферу. Он позволяет полностью без отходов перерабатывать не только крупногабаритные шины, лидером по использованию которых является Кузбасс, но и другую резиновую продукцию.

В числе преимуществ – отсутствие утилизационного сбора для тех, кто сдает крупногабаритные шины в переработку, а также то, что предприятие самостоятельно вывозит их из мест образования отходов. Все это исключит возможность незаконной утилизации шин, а также поможет избавиться от несанкционированных свалок. По экспертным оценкам, новое производство сможет обеспечить переработку примерно половины крупногабаритных шин в регионе, которые, исчерпав свой ресурс, становятся мусором.

Предприятие будет перерабатывать 13-15 тыс. тонн изношенных шин ежегодно, выпуская по 4 тыс. тонн крошки разных фракций (из нее делают покрытие для автодорог, спортивных и детских площадок) и по 5 тыс. тонн шинного регенерата (используется для производства автомобильных шин, пуленепробиваемых колес, в военной промышленности, при производстве дорожных и строительных мастик, обуви и др.). В переработку пойдут самые крупные шины, которые сегодня используются в России.

Потенциальные потребители – предприятия ЦФО и УрФО, а также Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
26/03/2023
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