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В Новокузнецке стартовал эксперимент по ограничению выбросов в атмосферу

Квоты на выбросы в атмосферу вводятся в Новокузнецке в порядке эксперимента, новый механизм ограничения выбросов позволит очистить воздух в городе. Предельные объемы выбросов будут устанавливаться и распределяться между предприятиями на основе сводных расчетов загрязнения воздуха.

Эксперимент по введению квот проводится по решению Правительства Российской Федерации в 12 городах России — участниках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В Новокузнецке эксперимент направлен на достижение цели федерального проекта — сократить вредные выбросы к 2024 году не менее чем на 20% по сравнению с показателями 2017 года.

«Новокузнецк уже выполнил почти половину плана по снижению выбросов: по итогам 2019 года объем выбросов уменьшился на 8% по сравнению с показателями 2017 года. Работа идет по графику, за первые шесть месяцев этого года промышленные предприятия Новокузнецка направили более 365 млн рублей на реализацию федерального проекта „Чистый воздух“. Новый механизм квотирования позволит дополнительно улучшить состояние воздуха в Новокузнецке», — заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Для контроля проведения эксперимента создан оргкомитет под председательством губернатора Кузбасса. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. В состав оргкомитета вошли заместитель губернатора Андрей Панов, представители администрации правительства Кузбасса, администрации Новокузнецка, профильных ведомств и предприятий, реализующих мероприятия по снижению выбросов в рамках нацпроекта «Экология»: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Кузнецкая ТЭЦ».

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, на сегодняшний день силами АО «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха» («НИИ Атмосфера») уже выполнены сводные расчеты по количеству выбросов от промышленных предприятий, транспорта, коммунальной, социальной инфраструктур. Определением и распределением квоты по объему выбросов, которые не должны быть превышены, займется Росприроднадзор.

Общество
Экология
Экономика
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
31/07/2020
Общество
Экология
Экономика
Топ
Новокузнецк

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