В Новокузнецке транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже ручной клади на автовокзале
На автовокзале Новокузнецка к транспортным полицейским обратился 38-летний пассажир и сообщил о краже рюкзака с личными вещами.
Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России установили, что потерпевший общался со знакомыми, оставив ручную кладь рядом, на лавочке в зале ожидания. Этим воспользовался сидевший рядом гражданин. Он убедился, что владелец вещей увлечен разговором со знакомыми, сначала пересел поближе к рюкзаку, а затем взял его и попытался скрыться.
Полицейские патрульно-постовой службы обнаружили и задержали подозреваемого на ближайшей автобусной остановке. В отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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