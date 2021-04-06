Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже ручной клади на автовокзале

На автовокзале Новокузнецка к транспортным полицейским обратился 38-летний пассажир и сообщил о краже рюкзака с личными вещами.

Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России установили, что потерпевший общался со знакомыми, оставив ручную кладь рядом, на лавочке в зале ожидания. Этим воспользовался сидевший рядом гражданин. Он убедился, что владелец вещей увлечен разговором со знакомыми, сначала пересел поближе к рюкзаку, а затем взял его и попытался скрыться.

Полицейские патрульно-постовой службы обнаружили и задержали подозреваемого на ближайшей автобусной остановке. В отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/04/2021
Происшествия
Новокузнецк

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбасс придет потепление до +12 градусов в воскресенье
В воскресенье в Кузбасс придет потепление до +12 градусов.
Глава Новокузнецка Кузнецов рассказал о проведении школьных экзаменов в 2021 году
Подробностями об аттестации школьников поделился мэр южной столицы Кузбасса. По словам Сергея...
Власти Кузбасса расширили список мест, где запрещено продавать алкоголь
Отмечается, что предыдущие постановления под номерами 108 и 345 более не действительны. В них...
Сергей Цивилев обсудил с историками подготовку к 300-летию Кузбасса
Сергей Цивилев в ходе встречи с представителями исторического сообщества области обсудил подготовку...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus