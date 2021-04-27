В Новокузнецке транспортные полицейские раскрыли кражу шин стоимостью более 2,5 миллионов рублей

В дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России поступило сообщение, что из полувагона грузового поезда на станции Терентьевская Западно-Сибирской железной дороги, похищены 8 шин марки «Bridgestone» модели 24.00R35, предназначенных для установки на карьерные самосвалы. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которой в ходе осмотра места происшествия были изъяты отпечатки следов обуви и протектора шин грузового автомобиля. Также установлено, что похищенное на общую стоимость 2 824 394 рублей неизвестными лицами имущество, принадлежало одной из коммерческих организаций.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы УТ МВД России по СФО на территории прилегающей к одному из частных домов Садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Журавли» были найдены и изъяты похищенные шины. Личности двух участников кражи также были установлены, ими оказались жители города Кемерово, ранее не судимые 37-летний подозреваемый в организации совершения преступления и 25-летний водитель самогруза, на котором были похищены покрышки. В ходе следствия установлено, что злоумышленники подъехали к находящемуся на тупиковом пути станции Терентьевская полувагону, где с помощью арендованного транспортного самогруза с сокрытыми номерами, выгрузили из полувагона 8 шин и вывезли с места совершения преступления для складирования до момента их реализации. Местом складирования была выбрана территория, прилегающая к одному из частных домов в СНТ «Журавли».

В настоящие время следственным отделом Новокузнецкого ЛО МВД России продолжается работа по установлению личностей остальных участников преступления.

В отношении подозреваемого в организации совершенного преступления и водителя самогруза было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Для фигурантов выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.