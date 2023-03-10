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В Новокузнецке транспортные полицейские раскрыли кражу телефона у пассажирки поезда «Новокузнецк - Ахпун»

Сотрудники уголовного розыска Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России задержали 54-летнего жителя Калтана подозреваемого в совершении кражи мобильного телефона у 73-летней новокузнечанки. Женщина обратилась в дежурную часть линейного отдела с заявлением о том, что в электропоезде сообщением «Новокузнецк – Ахпун» у нее пропал мобильный телефон.

Транспортные полицейские установили ранее привлекавшегося к уголовной ответственности мужчину, который в пути следования находился в одном вагоне с потерпевшей. Злоумышленник заметил лежащий в сумке мобильный телефон и решил присвоить его себе. Воспользовавшись тем, что в какой-то момент женщина задремала и убедившись, что за ним никто не наблюдает он взял гаджет и положил себе в карман. Позже телефон подозреваемый сдал в ломбард в Калтане. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Следственным отделом Новокузнецкого ЛО МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

 

Фото из открытых источников

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/03/2023
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Новокузнецк
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