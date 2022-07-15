В Новокузнецке транспортные полицейские устанавливают обстоятельства травмирования на железной дороге 39-летнего мужчины

В дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Кондома травмирован мужчина.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 39 – летний местный житель, который возвращаясь домой с работы, для того чтобы сократить время при переходе железнодорожных путей, решил нарушить требования правил безопасности и пролезть под вагонами,

В это время на станции проводились маневровые работы по протягиванию вагонов. Составитель вагонов, находящийся в конце состава увидел нарушившего правила безопасности мужчину и передал команду машинисту остановить состав, при этом состав уже начал движение, а нарушитель пропал из виду, нырнув под вагоны. Однако вовремя остановить состав не удалось, в результате гражданин, попытавшийся пролезть под вагонами получил травму – ампутацию правой стопы, после чего бригадой скорой помощи был доставлен в одно из районных медицинских учреждений.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего.

Транспортная полиция напоминает, что переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных местах и только убедившись в безопасности перехода, отсутствии запрещающих сигналов светофора и или приближающегося поезда. Никогда не переходите пути в местах стрелочных переводов. Всегда снимайте наушники при переходе железнодорожных путей, в противном случае можно не услышать приближающейся поезд и сигналы машиниста.

Фото из открытых источников