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В Новокузнецке в ходе спецоперации задержали участников организованной преступной группы

Сотрудники новокузнецкой полиции получили информацию о функционировании на территории Новокузнецка организованной преступной группы, которая специализировалась на совершении вымогательств чужого имущества.

Стражи порядка установили причастность участников группы к совершению вымогательств. В частности, у пятерых потерпевших под угрозой распространения о них позорящих сведений подозреваемые похитили имущество и денежные средства на общую сумму около 1 500 000 рублей.

В настоящее время все задержанные заключены под стражу.

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kuzbassnews.ru
04/09/2018
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