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В Новокузнецке в пятый раз пройдут «Помогай-игры»

24 августа в Новокузнецке пройдут V благотворительные «Помогай-игры».

«Помогай-игры» — это благотворительные соревнования для тех, кто добр и готов прийти на помощь! Участников ждет командное многоборье - спортивные состязания, интеллектуальные задания и проверка сплоченности.

Ежегодно участники «Помогай-игр» помогают начинающим благотворительным проектам Новокузнецка.  В этом году все собранные средства будут направлены на помощь первому в Новокузнецке частному приюту для животных «Шанс на жизнь».

Во время праздника будут работать «нескучай-площадки» - локации с мастер-классами по изготовлению лежанок и игрушек для домашних животных, авторской росписи мисок для корма, можно будет заказать экспресс-портрет домашнего любимца. Также гости смогут посетить фотозону с животными, сыграть в настольный хоккей и дартс, приобрести сладости на ярмарке, принять участие в благотворительной беспроигрышной лотерее или раскрасить будки для приюта

Принять участие в «Помогай-играх» можно  двумя способами:

Собрать команду (3 человека), заполнить заявку и внести оргвзнос

Ссылка для регистрации - https://fcsp.bitrix24.ru/pub/form/43_pomogay_igry_201...

 Прийти на благотворительный праздник и стать участником мастер-классов и других площадок.

Мероприятие пройдет в Парке Приключений (ул. Спартака, 5/1, за бассейном «Витязь»). Начало праздника - в 11:00. Приглашаем всех!

Подробную информацию можно получить у менеджера Центра социальных программ РУСАЛа Алены Антроповой: (3843) 39-70-71, 8-913-423-93-90.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/08/2019
Общество
Новокузнецк
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