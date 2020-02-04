В Новокузнецке выясняют личность мужчины, попавшего под поезд

В мэрии Новокузнецка произошла отставка Известно, что Виталий Солоненко ушел на повышение, правда пока не известно где именно он будет...

Кузбассовцам оказывали медицинские услуги без лицензии Женщина хотела проверить остроту зрения зрения и попросила сотрудников показать лицензию. Однако,...

Трое детей погибли при пожаре в Кузбассе В ночь на вторник, 4 февраля, в Гурьевске загорелся частный жилой дом. При пожаре погибли четыре...