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В Новокузнецке выясняют личность мужчины, попавшего под поезд

4 февраля в Новокузнецкий линейный отдел (ЛО) МВД России поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Новокузнецк-Восточный электропоездом травмирован человек. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако наезда на мужчину избежать не удалось. Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу города Новокузнецка, врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом ребер с левой стороны.

По предварительным данным, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, документов удостоверяющих личность при нём не оказалось.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности пострадавшего и всех обстоятельств произошедшего. Приметы мужчины: на вид около 50 лет, среднего телосложения. Особые приметы: шрам на левой руке, сломана спинка носа. Всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, транспотные полицейские просят обратиться в Новокузнецкий ЛО МВД России по телефону дежурной части: +7 (3843) 78-34-14.

 

 

Фото: Новокузнецкий ЛО МВД России

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