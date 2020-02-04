В Новокузнецке выясняют личность мужчины, попавшего под поезд

4 февраля в Новокузнецкий линейный отдел (ЛО) МВД России поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Новокузнецк-Восточный электропоездом травмирован человек. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако наезда на мужчину избежать не удалось. Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу города Новокузнецка, врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом ребер с левой стороны.
По предварительным данным, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, документов удостоверяющих личность при нём не оказалось.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности пострадавшего и всех обстоятельств произошедшего. Приметы мужчины: на вид около 50 лет, среднего телосложения. Особые приметы: шрам на левой руке, сломана спинка носа. Всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, транспотные полицейские просят обратиться в Новокузнецкий ЛО МВД России по телефону дежурной части: +7 (3843) 78-34-14.
Фото: Новокузнецкий ЛО МВД России
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Известно, что Виталий Солоненко ушел на повышение, правда пока не известно где именно он будет...
|
Женщина хотела проверить остроту зрения зрения и попросила сотрудников показать лицензию. Однако,...
|
В ночь на вторник, 4 февраля, в Гурьевске загорелся частный жилой дом. При пожаре погибли четыре...
|
Тела погибших — 69-летней женщины и троих детей в возрасте 11, 11 и 12 лет — были обнаружены около...