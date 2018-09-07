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В Новокузнецке за жестокое обращение с животными назначен реальный срок

В Центральном районном суде Новокузнецка оглашен приговор 29-летнему горожанину, обвиняемому в жестоком обращении с животными.

В апреле 2018 года в новокузнецкую полицию обратились граждане, которые сообщили, что их сосед поджег собственную собаку. Очевидцы доставили пострадавшее животное в ветеринарную клинику. Полицейские выяснили, что питомца поджег неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности мужчина.

В отношении него было возбуждено уголовное дело. Однако на судебные заседания фигурант не являлся, в связи с чем его объявили в розыск. Сотрудники уголовного розыска задержали обвиняемого, и он был заключен под стражу.

Доказательства, собранные следствием, судом были признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Ему назначено 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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kuzbassnews.ru
07/09/2018
Происшествия
Топ
Новокузнецк
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