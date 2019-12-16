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В Новокузнецке задержали охотника с собольими шкурками

В Новокузнецке охотник привлечен к административной ответственности за нарушение правил транспортировки добычи.

На железнодорожном вокзале Новокузнецка наряд патрульно-постовой службы полиции новокузнецкого линейного отдела обнаружил в ручной клади одного из пассажиров 14 шкурок соболей. Документов, подтверждающих легальность добычи пушных животных.

Оказалось, что 28-летний житель Новокузнецкого района вез шкурки на реализацию. Часть принадлежала ему, часть - переданы ему другими охотниками.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира). Санкция предусматривает наложение административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.

Транспортные полицейские напоминают: перевозка продукции охоты и ее реализация производится при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов или заполненного отрывного талона к разрешению. В ряде случаев, установленных Правилами охоты, в документах должна проставляться отметка о количестве добытых особей.

 

 

Фото : пресс-служба ГУ ЛОВДТ по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
16/12/2019
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