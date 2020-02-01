В Новокузнецке задержан подсудимый, скрывшийся из здания суда

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1 февраля в Новокузнецке полиция при поддержке полицейского спецназа задержала Андрея Федорова, 29 января
В настоящее время следователь допрашивает задержанного. В ближайшее время будет проведена очная ставка между ним и потерпевшим сотрудником полиции. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото из открытых источников
01/02/2020
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