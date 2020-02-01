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В Новокузнецке задержан подсудимый, скрывшийся из здания суда

1 февраля в Новокузнецке полиция при поддержке полицейского спецназа задержала Андрея Федорова, 29 января сбежавшего из здания суда. Полицейские  получили информацию, что осужденный находится в подъезде одного из домов в Центральном районе города Новокузнецка, где впоследствии он и был обнаружен. Мужчина успел сменить одежду.

В настоящее время следователь допрашивает задержанного. В ближайшее время будет проведена очная ставка между ним и потерпевшим сотрудником полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
01/02/2020
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