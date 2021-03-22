Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке загорелась заправка

22 марта на одной из автозаправочных станций в Новокузнецке произошло возгорание автоколонки.
В результате разгорелся пожар площадью пять квадратных метров, пострадавших нет.

По предварительным данным, произошло воспламенение топливно-воздушной смеси внутри резервуара для хранения топлива. 

На месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются очевидцы возгорания.

 

 

Фото: телекомпания "Десятка"

Происшествия
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/03/2021
Происшествия
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Долги по зарплате в Кузбассе оказались самыми высокими в стране
По состоянию на 1 марта в Кузбассе долги по зарплате составили 237,7 млн рублей. На втором месте...
Рассчитанный на холод коттедж под Новокузнецком выставлен на продажу за 29 999 999 рублей
В интернете появилось объявление о продаже коттеджа в селе Атаманово в Новокузнецком районе....
Глава Кемерова рассказал об уборке снега после зимнего периода
Как добавил глава города, работа по уборке занимает 2-2,5 месяца, однако сейчас стоит задача...
СКР возбудил дело после взрыва на АЗС в Новокузнецке
В свою очередь пресс-служба прокуратуры области сообщает, что ведомством по факту ЧП организована...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus