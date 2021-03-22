В Новокузнецке загорелась заправка

22 марта на одной из автозаправочных станций в Новокузнецке произошло возгорание автоколонки.
В результате разгорелся пожар площадью пять квадратных метров, пострадавших нет.
По предварительным данным, произошло воспламенение топливно-воздушной смеси внутри резервуара для хранения топлива.
На месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются очевидцы возгорания.
Фото: телекомпания "Десятка"
22/03/2021
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
По состоянию на 1 марта в Кузбассе долги по зарплате составили 237,7 млн рублей. На втором месте...
|
В интернете появилось объявление о продаже коттеджа в селе Атаманово в Новокузнецком районе....
|
Как добавил глава города, работа по уборке занимает 2-2,5 месяца, однако сейчас стоит задача...
|
В свою очередь пресс-служба прокуратуры области сообщает, что ведомством по факту ЧП организована...