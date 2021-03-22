В Новокузнецке загорелась заправка

Долги по зарплате в Кузбассе оказались самыми высокими в стране По состоянию на 1 марта в Кузбассе долги по зарплате составили 237,7 млн рублей. На втором месте...

Рассчитанный на холод коттедж под Новокузнецком выставлен на продажу за 29 999 999 рублей В интернете появилось объявление о продаже коттеджа в селе Атаманово в Новокузнецком районе....

Глава Кемерова рассказал об уборке снега после зимнего периода Как добавил глава города, работа по уборке занимает 2-2,5 месяца, однако сейчас стоит задача...