В Новокузнецке закрыто движение через Крепостную гору

В Новокузнецке 19 декабря с 16.00 и до окончания ремонтных работ, вызванных необходимостью устранения аварии на чугунном водоводе, на Крепостной горе от кольцевой развязки на Советской площади до кольца на нижней части проезда Томского будет перекрыто движение транспортных средств в прямом и обратном направлении.
Водителям рекомендуется заранее спланировать маршрут движения.
19/12/2017
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