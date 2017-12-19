В Новокузнецке закрыто движение через Крепостную гору

Кемеровчанка, год истязавшая 6-летнего ребенка, пойдет под суд Отмечается, что следы побоев на теле ребенка заметила одна из воспитательниц в детском саду. Она...

Сибнедра отменили четыре аукциона на новые угольные участки в Кузбассе Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) отметил четыре...

Студент и охранник в Новокузнецке угнали ВАЗ и попали в ДТП На Кондомском шоссе Новокузнецка сотрудникам полиции пришлось устроить погоню за автомобилем ВАЗ-...