Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке закрыто движение через Крепостную гору

В Новокузнецке 19 декабря с 16.00 и до окончания ремонтных работ, вызванных необходимостью устранения аварии на чугунном водоводе, на Крепостной горе от кольцевой развязки на Советской площади до кольца на нижней части проезда Томского будет перекрыто движение транспортных средств в прямом и обратном направлении.

Водителям рекомендуется заранее спланировать маршрут движения.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/12/2017
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанка, год истязавшая 6-летнего ребенка, пойдет под суд
Отмечается, что следы побоев на теле ребенка заметила одна из воспитательниц в детском саду. Она...
Сибнедра отменили четыре аукциона на новые угольные участки в Кузбассе
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) отметил четыре...
Студент и охранник в Новокузнецке угнали ВАЗ и попали в ДТП
На Кондомском шоссе Новокузнецка сотрудникам полиции пришлось устроить погоню за автомобилем ВАЗ-...
В Кузбассе изменили расписание нескольких междугородних автобусов
В Кемеровской области изменили расписание сразу нескольких междугородних автобусов.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus