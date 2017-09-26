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В Новокузнецке женщина-инвалид продала квартиру, не понимая значения своих действий

В 2017 году в прокуратуру Кузнецкого района Новокузнецка обратилась женщина, инвалид 2 группы, и попросила помочь вернуть ее квартиру.

Оказалось, что в мае 2016 года заявительница заключила договор купли–продажи квартиры, переход права собственности на нее был зарегистрирован. Деньги ей не передали, но под давлением новых собственников она была вынуждена выехать из жилья, и оказалась на улице.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Прокурор Кузнецкого района Новокузнецка обратился в суд с заявлением о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности. По ходатайству прокурора на квартиру был наложен арест, так как новый хозяин уже заключил договор купли-продажи с третьими лицами, но зарегистрировать его не успели.

При рассмотрении дела в суде по ходатайству прокурора проведена судебно–психиатрическая экспертиза, которая выявила у женщины психические расстройства, выраженные столь значительно, что в период заключения договора она не могла понимать значение своих действий и руководить ими.

Несмотря на непризнание ответчиком иска требования прокурора суд полностью удовлетворил требования прокурора. Договор купли–продажи квартиры признан недействительным, право собственности ответчика на жилье прекращено и признано право собственности прежней владелицы. Исполнение суда находится на контроле прокуратуры.

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kuzbassnews.ru
26/09/2017
Происшествия
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