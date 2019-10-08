Новости Кузбасса

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В новокузнецком детском саду прошел «Турнир спасателей».

В детском саду №79 Куйбышевского района прошли соревнования, которые получили название «Турнир спасателей».

Участники были разделены на три команды. Команда воспитанников получила на-звание «Дружные ребята», родители объединились в коллектив «Активисты», воспи-татели выбрали для команды название, соответствующее тематике турнира – «Спаса-тели». Всем командам были вручены маршрутные карты, по которым они должны были пройти через ряд станций, выполняя различные задания.

На станции «Умники и умницы» участников ждали тесты на знание пожарной безопасности, на «Медицинской» - оказать помощь попавшему в беду товарищу. На станции «Творческой» команды общими усилиями оформили плакат по пожарной безопасности и на «Кулинарной» показали свои умения в приготовлении вкусного и питательного продпайка для поддержания сил уставших спасателей. За правильным и точным выполнением заданий следили приглашенные эксперты, в роли которых выступали пожарные Новокузнецка.

На предпоследней станции взрослые команды ждала «Полоса препятствий», на этапах которой участникам было необходимо не только показать свои навыки в обнаружении пожара и сообщении о нем в пожарную охрану, но и в одевании пожарной одежды для тушения очага при помощи огнетушителя. При поддержке ребятишек обе команды успешно выполнили задачу, показав при этом не только хорошую подготовку, но и способность оказать дружескую поддержку попавшему в затруднительную ситуацию сопернику.

Финальной же для всех команд стала станция «Музыкальная», которая объединила не только участников, но и тех, кто за них переживал и оценивал их умения. Хор из взрослых и ребят исполнил песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики» практически без репетиций.

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kuzbassnews.ru
08/10/2019
Образование
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