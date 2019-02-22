В Новокузнецком районе будут судить автолюбительницу, совершившую смертельное ДТП

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летней жительницы Новокузнецка, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В октябре 2018 года автомобилистка, имеющая стаж вождения менее одного года, управляла автомобилем «Пежо - 206». Двигаясь по автодороге «Новокузнецк - Красулино», она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с «Тойотой Виста».

В результате ДТП от полученных травм скончался 41-летний пассажир «Тойоты». Кроме того, водители обеих машин и две пассажирки, ехавшие в «Пежо», были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП следователем ОМВД России по Новокузнецкому району было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования были назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Установлено, что фигурантка села за руль в состоянии опьянения и, двигаясь по незнакомой дороге по навигатору, не выбрала безопасную скорость движения.

После сбора доказательственной базы уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, родственниками погибшего заявлены иски на возмещение морального вреда на общую сумму 2 000 000 рублей.