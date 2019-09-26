В Новокузнецком районе энергетики запустили «новое сердце» на подстанции

В Новокузнецком районе специалисты компании «Россети Сибирь» в Кузбассе завершили работы по замене силового трансформатора на подстанции 110 киловольт (кВ) «Сидоровская» и поставили его под напряжение, тем самым закончили первый этап реконструкции подстанции, которая заключается в увеличении мощности подстанции с 32 до 50 МВА, с заменой двух силовых трансформаторов.

Реализация инвестиционного проекта позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей восьми населенных пунктов Новокузнецкого района и основных промышленных предприятий – потребителей первой категории – шахты «Полосухинская» и свинокомплекса «Чистогорский».

- Сложность заключалась в том, что мы не могли себе позволить на время строительно-монтажных работ хоть на минуту ослабить надежность схемы электроснабжения. Поэтому временную резервную схему электроснабжения создали в кратчайшие сроки и организовали все так, чтобы жизнеобеспечение промышленных потребителей и важных социальных объектов не пострадало, - отмечает исполняющий обязанности заместителя директора по инвестиционной деятельности Андрей Корягин.

Новый силовой трансформатор отечественного производства мощностью 25 МВА изготовлен из высокотехнологичных, современных материалов и комплектующих частей, защищен от различных видов возможных повреждений.

На реализацию проекта энергетики направили в этом году 52 млн рублей. Замена второго трансформатора и сопутствующего энергооборудования запланирована на 2020 год.