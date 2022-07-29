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В Новокузнецком районе ликвидирована несанкционированная свалка строительных отходов

Прокуратурой Новокузнецкого района проведена проверка исполнения требований законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Установлено, что на основании договора, заключенного между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» и ООО «АВС», в январе 2022 года производен капитальный ремонт крыши дома 13 по ул. Старцева в поселке Степной Новокузнецкого района.

В соответствии с условиями договора подрядчик обязан был обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную уборку строительного мусора на объекте и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения работ, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Вместе с тем, проверка показала, что на территории указанного дома расположена несанкционированная свалка несортированного крупногабаритного строительного мусора (сколы шлакоблоков, кирпич, битый шифер и т.д.), которая негативно воздействуют на окружающую среду и создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

По выявленным нарушениям прокуратурой района внесены представления руководителям подрядной организации и НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса».

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования несанкционированная свалка ликвидирована.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Экология
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/07/2022
Происшествия
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Новокузнецк
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