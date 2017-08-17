В Новокузнецком районе охотник застрелил медведя из незаконного оружия

В отдел МВД России по Новокузнецкому району поступил сигнал о том, что в поселке Усково местный житель застрелил медведя.

Прибывший участковый уполномоченный выяснил, что накануне вечером зверь вышел к пасеке, расположенной на окраине населенного пункта, и разорил один из пчелиных ульев. Владелец обратился к своему знакомому охотнику и попросил застрелить косолапого. 46-летний новокузнечанин приехал на пасеку, и, когда медведь в очередной раз вышел из леса, убил его.

Сотрудник полиции попросил стрелка предъявить оружие, однако тот не смог этого сделать. Карабин, из которого он стрелял, мужчина спрятал неподалеку в кустах. Страж порядка обнаружил и изъял ствол и 9 патронов к нему. Оказалось, что новокузнечанин не имел документы на оружие и хранил его незаконно. Подозреваемый пояснил, что еще около пяти лет назад, после смерти брата, который являлся законным владельцем, он оставил карабин себе и все это время хранил его в гараже.За незаконное храниние оружия охотнику грозит 4 года лишения свободы.