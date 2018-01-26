В Новокузнецком районе полиция помогла водителю перевернувшегося грузовика

Дальнобойщик из Екатеринбурга вез детские игрушки в Междуреченск, однако, выезжая с автодороги «обход Новокузнецка» в сторону Осинников, на повороте не выбрал безопасную скорость и его грузовик вместе с прицепом съехал в дороги и перевернулся.
В это время сотрудники ДПС Новокузнецкого района, патрулируя дорогу, увидели перевернувшийся автомобиль.
Чтобы помочь водителю, инспекторы ДПС привлекли спецтехнику, которая и вызволила большегрузный автомобиль из снежного плена. Сотрудники полиции в это время обеспечивали безопасность дорожного движения на данном участке дороги.
Автолюбитель поблагодарил полицейских за помощь и отправился по маршруту в Междуреченск.
26/01/2018
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