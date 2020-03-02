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В Новокузнецком районе сотрудники ГИБДД пришли на помощь туристам из Красноярска

1 марта около 09:00 сотрудники экипажа № 451 ДПС ГИБДД ОМВД России по Новокузнецкому району при надзоре за дорожным движением в районе 235 км автодороги «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» заметили стоявший на обочине автобус с номерами соседнего региона.

Полицейские выяснили, что у пассажирского транспортного средства по пути лопнуло колесо, водитель пытался заменить его на запасное, но безуспешно, поскольку отсутствовало необходимое оборудование. В салоне автобуса находились более 30 туристов из Красноярска, которые направлялись на отдых в Шерегеш.

В течение нескольких минут инспекторы ГИБДД нашли и привезли из ближайшего населенного пункта необходимые инструменты и помогли устранить неполадку. Водитель и пассажиры поблагодарили инспекторов ДПС за помощь и продолжили свой путь на горнолыжный курорт.

 

 

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

Общество
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kuzbassnews.ru
02/03/2020
Общество
Топ
Новокузнецк
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