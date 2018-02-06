В Новокузнецком районе в лыжных гонках состязались ветераны спорта Кузбасса

3-4 февраля в Новокузнецком районе представители Березовского, Белова, Кемерова, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Мысков, Междуреченска, Новокузнецка, Осинников, Прокопьевска, Тайги, Юрги, а также районов — Гурьевского, Кемеровского, Промышленновского, Прокопьевского и Таштагольского состязались на соревнованиях по лыжным гонкам среди ветеранов спорта Кемеровской области на дистанциях 10, 5 и 3 км классическим и вольным стилем.

Победителей определили по 12 возрастным группам среди мужчин и 8 возрастным группам среди женщин.

Среди мужчин в возрастной категории 80 лет и старше победителем стал Анатолий Стариков из Кемеровского района, в возрастной категории 75-79 лет — Магесум Камальтдинов (Кемеровский район), в возрастной категории 70-74 года — Леонид Лунин, (Новокузнецк).

Среди женщин в возрастной категории 75-79 лет первенствовала Галина Ларионова (Новокузнецк), в возрастной категории 70-74 года — Наталья Руш (Юрга), в возрастной категории 65-69 лет — Людмила Жукова (Гурьевский район).