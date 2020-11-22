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В Новокузнецком районе задержали нарушителей правил охоты

Седьмого сентября 2020 года  в 22 часа 15 минут,  в  «Зоне охраны охотничьих ресурсов» охотничьего хозяйства «Природа» Новокузнецкого района, производственным охотничьим инспектором совместно с полицией Новокузнецкого района был задержан автомобиль «УАЗ», на котором четыре человека охотились с охотничьим оружием и применяли световые устройства (лампу-фару), что запрещено правилами охоты.

На владельца оружия полицией был составлен административный протокол за нарушение правил хранения оружия, а производственный охотничий инспектор составил акт о нарушении правил охоты, на основании которого, тоже  составлен административный протокол сотрудниками Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.

Среди нарушителей, находился действующий сотрудник полиции. Информация будет передана в Росгвардию. В случае, когда у нарушителей, была бы  продукция охоты, то им  могла грозить уголовная ответственность. Данными действиями была пресечена браконьерская деятельность и сохранены дикие животные.

 

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/11/2020
Происшествия
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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