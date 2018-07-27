В Новокузнецкой горбольнице № 29 - новое оборудование для лечения позвоночника

Радиочастотный генератор Cosman G4 установлен в клинике нейрохирургии новокузнецкой горбольницы №29. Он предназначен для лечения болевого синдрома методом радиочастотной денервации, а также для проведения функциональных нейрохирургических вмешательств.

Генератор четвертого поколения применяется нейрохирургами в комплексном лечении остеохондроза и спондилоартроза позвоночника.

С помощью радиочастотного генератора выполняется малоинвазивная процедура – денервация дугоотросчатых суставов на шейном, грудном и поясничном уровнях, а также пункционные внутридисковые вмешательства.