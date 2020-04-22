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В Новокузнецкую больницу № 29 поступил защитный бокс для транспортировки инфицированных пациентов

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Кузбасса, Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 принимает пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19». В учреждение доставляют заболевших со всего юга области. Поэтому приобретение защитного бокса стало необходимостью.

Специальный бокс «BIO-BAG EBV-30» чешского производства оборудован вакуумным матрацем; четырьмя портами для ввода кабеля, дренажей, капельницы; двумя парами встроенных перчаток для доступа к пациенту медицинского персонала. Приток воздуха обеспечивает система вентиляции, создает воздушный поток вокруг лица и тела транспортируемого. Бокс оборудован акустическим и визуальным сигналами, необходимыми для контроля работоспособности оборудования. Гарантированное рабочее время бокса составляет от 8 до 12 часов.

Специалисты протестировали исправность всех систем оборудования, защитный бокс готов к использованию.

Оборудование приобретено на собственные средства медицинской организации. Стоимость бокса – более 500 тыс. рублей.

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kuzbassnews.ru
22/04/2020
Здоровье
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Новокузнецк
Новости Кузбасса

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