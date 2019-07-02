В Новокузнецкую горбольницу №1 поступил оптический томограф

В Новокузнецкую горбольницу № 1 поступило высокотехнологичное оборудование для диагностики заболеваний глаз.
Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, в распоряжение врачей больницы поступил оптический когерентный томограф Cirrus 500.
Техника позволяет проводить исследование с максимальной точностью в сжатые сроки, диагностировать заболевания всех слоев сетчатки глаза, патологии зрительного нерва, заболевания сосудистой оболочки глаза.
Фото: пресс-служба АКО
02/07/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
С 1 июля 2019 года в Кузбассе подорожала электроэнергия. Напомним, об увеличении её стоимости стало...
|
В Кемерове местный житель получил ножевое ранение от мужчины, которому он сделал замечание....
|
Молодой новокузнечанин обманул 14 человек из нескольких регионов России. 22-летний житель...
|
В ночь на 1 июля на проспекте Советском горели четыре автомобиля. По предварительным данным МЧС,...