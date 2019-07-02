В Новокузнецкую горбольницу №1 поступил оптический томограф

Тушите свет: в Кузбассе подорожала электроэнергия С 1 июля 2019 года в Кузбассе подорожала электроэнергия. Напомним, об увеличении её стоимости стало...

Кемеровчанин ударил ножом соседа за замечание В Кемерове местный житель получил ножевое ранение от мужчины, которому он сделал замечание....

Работник интернет-магазина в Кузбассе торговал воздухом Молодой новокузнечанин обманул 14 человек из нескольких регионов России. 22-летний житель...