В новом терминале аэропорта Кемерово завершено около 70% строительных работ

В новом терминале завершены работы по устройству монолитных и металлических конструкций, готовы наружные инженерные коммуникации и черновое асфальтобетонное покрытие, проложено семь километров внеплощадочных сетей электроснабжения, завершается отделка фасадов.

На совещании было отмечено, что при внутреннем оформлении будет учитываться мнение жителей. Например, рассматривается возможность организации в здании экспозиции картин, написанных космонавтом Алексеем Леоновым, дважды Героем Советского Союза, уроженцем Кузбасса, имя которого носит кемеровский аэропорт.

Терминал аэропорта высотой 21 метр будет состоять из четырех этажей — одного подземного и трех надземных. Общая площадь здания составит более 11,6 тыс. кв. метров. Новый комплекс позволит увеличить пропускную способность аэропорта более чем в два раза — с 200 до 460 пассажиров в час. Финансирование составляет 3,7 млрд рублей, инвестор — холдинг «Новапорт».