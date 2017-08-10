В новом жилом комплексе Кемерово установили детскую обучающую площадку

Большой игровой комплекс появился во дворе домов на пр. Притомский.
Кроме безопасных горок, качелей и лабиринтов, на территории игровой зоны обустроена большая песочница, оформленная в виде подводного замка по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке». Также есть специальные стенды для изучения алфавита, обучения счёту, игры в «крестики-нолики» и игр с мячом для самых маленьких.
Все игровые элементы смонтированы в соответствии с требованиями безопасности. Завершается монтаж специального защитного покрытия на площадке, дождливая погода не даёт выполнить работы в более короткий срок. Установлены опоры освещения, защитное ограждение по периметру игровой зоны, скамейки. Рядом расположились поле для командных спортивных игр и зона для занятий спортом.
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