В Новоподзорново Тяжинского района прошел праздник села

На торжественном собрании прошло награждение благодарственными письмами и ценными подарками в различных номинациях: «За многолетний добросовестный труд», «За благоустройство своей усадьбы», «За окончание учебного заведения». Ценные подарки были вручены самым молодым жителям, юбилярам 50-летия совместной жизни.

В концертной программе приняли участие гости из села Серебряково Тисульского района. Затем праздничные гулянья продолжились на свежем воздухе, где для ребятишек работали аттракционы. Все желающие могли полакомиться шашлыком и приобрести сувениры. Индивидуальный предприниматель Валерий Павлович Мотовилов из поселка Итатский организовал выездную торговлю. В честь праздника был запущен фейерверк.