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В Новоподзорново Тяжинского района прошел праздник села

На торжественном собрании прошло награждение благодарственными письмами и ценными подарками в различных номинациях: «За многолетний добросовестный труд», «За благоустройство своей усадьбы», «За окончание учебного заведения». Ценные подарки были вручены самым молодым жителям, юбилярам 50-летия совместной жизни.
В  концертной программе приняли участие гости из села Серебряково Тисульского района. Затем праздничные гулянья продолжились на свежем воздухе, где для ребятишек работали аттракционы. Все желающие могли полакомиться шашлыком и приобрести сувениры. Индивидуальный предприниматель Валерий Павлович Мотовилов из поселка Итатский организовал выездную торговлю. В честь праздника был запущен фейерверк.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/07/2018
Общество
Тяжин
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