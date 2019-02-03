В одной из гостиниц Шерегеша горел гараж

2 февраля в 14.25 на пульт диспетчера пожарной охраны в Шерегеше поступил сигнал возгорании в одном из отелей курортного городка.



На момент прибытия пожарной охраны впомещении горели два автомобиля.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Кемеровской области, у автомобиля Toyota Land Cruiser выгорел салон, у автомобиля Mazda Х9 оплавился бампер.



По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства электрооборудования.



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