В одной из школ Кузбасса выявлены нарушения, касающиеся рациона питания обучающихся из многодетных малообеспеченных семей

Обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей, вопреки утверждённому примерному меню, включающему завтрак и обед, в период с 1 сентября по 17 декабря 2019 года получали только обед. Также выявлено нарушение соблюдения норм площади учебных кабинетов на одного обучающегося.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что при проведении административного расследования Мариинским территориальным отделом Роспотребнадзора в Верх-Чебулинской средней общеобразовательной школе в январе 2020 года выявлено, что фактический рацион питания обучающихся из многодетных малообеспеченных семей не соответствовал утверждённому примерному меню, включающему завтрак и обед, а для группы продлённого дня дополнительно полдник: в период с 1 сентября по 17 декабря 2019 года обучающиеся получали только обед.

Дополнительно в ходе проведения ещё одного административного расследования выявлено, что количество обучающихся во вторых классах определено без расчёта соблюдения нормы площади не менее 2,5 м2 на одного обучающегося. Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося составила от 1,5 м2 до 2,1 м2, что было подтверждено результатами экспертизы.

Директор образовательного учреждения с выявленными фактами административных правонарушений согласился.

Рассмотрев дела об административных правонарушениях, Мариинский городской суд Кемеровской области пришёл к убеждению, что в действиях Верх-Чебулинской средней общеобразовательной школы имеются составы административных правонарушений, ответственность за совершение которых установлена статьями 6.3 и 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей за каждое совершённое правонарушение.