В Октябрьском детсаду Тяжинского района разработали план мероприятий к Году театра

Театрализованная деятельность хорошо помогает воспитателям в их работе с детьми. Это инсценировки сказок, элементы театрализации в образовательной деятельности, художественные номера в развлекательных мероприятиях, костюмированные сюжетные игры.

В приёмной детсада «Домовенок» воспитатели оформили выставку, посвящённую Году театра. Здесь представлены фотографии мероприятий, где использовалась театрализованная деятельность. Также рассказывается о различных видах театров – пальчиковом, бумажном, кукольном, с использованием масок и так далее. Для родителей изготовлена книжка-раскладушка с информацией, о том, как можно устроить театр дома.