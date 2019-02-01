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В Октябрьском детсаду Тяжинского района разработали план мероприятий к Году театра

Театрализованная деятельность хорошо помогает воспитателям в их работе с детьми. Это инсценировки сказок, элементы театрализации в образовательной деятельности, художественные номера в развлекательных мероприятиях, костюмированные сюжетные игры.
В приёмной детсада «Домовенок» воспитатели оформили выставку, посвящённую Году театра. Здесь представлены фотографии мероприятий, где использовалась театрализованная деятельность. Также рассказывается о различных видах театров – пальчиковом, бумажном, кукольном, с использованием масок и так далее. Для родителей изготовлена книжка-раскладушка с информацией, о том, как можно устроить театр дома.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/02/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса
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