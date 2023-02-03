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В Омске подвели итоги Международного онлайн-конкурса творчества и таланта «Январские морозы»

Конкурс проходил при поддержке творческого фестивального движения «Ника». В онлайн-конкурсе приняли участие детские ансамбли отделения народного пения Тяжинской детской школы искусств № 31.
В номинации народный вокал - ансамбли свои конкурсные номера представили детские фольклорные ансамбли «Сударушка», «Свирелька» и вокальное трио «Молодцы», которые стали Лауреатами II степени.
Ребят подготовили преподаватель Ольга Владимировна Стифорова, хореограф Людмила Ивановна Утробина, концертмейстеры Сергей Анатольевич Светляков и Сергей Анатольевич Симахин.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/02/2023
Культура
Тяжин
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