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В операционный блок Тяжинской больницы поступил потолочный хирургический светильник

Оборудование стоимостью более 1,2 млн рублей приобретено за счёт средств областного бюджета по программе «Развитие здравоохранения Кузбасса».⠀
Легкий в перемещении светильник «ЭМАЛЕД 300/300» предназначен для освещения операционного поля при хирургических операциях. Имеет два блока освещения, позволяющих индивидуально на каждом менять яркость освещения и размер светового поля, а также пользоваться любым из них по отдельности. Светильник оснащен источником резервного питания, позволяющим при отключении электроэнергии пользоваться им далее в течение 3 часов.

Здоровье
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/10/2022
Здоровье
Тяжин

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